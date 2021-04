Recovery | Draghi a Regioni | occasione unica | spendere bene

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il pacchetto del Piano nazionale di rilancio e resilienza è ambizioso, un'opportunità da cogliere in particolare per la transizione ecologica e digitale. Lo avrebbe detto, a quanto si apprende da ...

Advertising

ilriformista : Draghi ha ripetuto che “il post pandemia è più vicino di quel che sembra”, ma ora lo deve dimostrare: l’ex presiden… - RaiNews : Palazzo Chigi, riunione #Governo-#Regioni: sul tavolo #RecoveryPlan e #vaccini - fanpage : Il Governo Draghi potrebbe destinare una parte dei 209 miliardi del Recovery Plan al settore militare - patriziadegioia : RT @ilriformista: Draghi ha ripetuto che “il post pandemia è più vicino di quel che sembra”, ma ora lo deve dimostrare: l’ex presidente dal… - DanStef4 : RT @AcquaBeneComune: Il #RecoveryPlan di @Palazzo_Chigi : più privatizzazioni, meno democrazia! L'avversione di #Draghi per l'#acquapubblic… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Draghi

Il Sole 24 ORE

Per i giovani, ha spiegato, rilanciamo gli istituti di formazione professionale (ITS) e ampliamo l'accesso a sussidi, alloggi e sgravi fiscali per i ragazzi meritevoli in condizioni economiche ...Nel pomeriggio incontro- Salvini. Alle 18.30 conferenza stampa del premier sul piano vaccini e ilPlanDraghi potrebbe parlare anche degli incontri di oggi con il leader della Lega, Matteo Salvini, e con il deputato di Leu e fondatore di Articolo 1 Pierluigi Bersani. Inoltre, dal momento che oggi si è ...Condividi questo articolo:Roma, 8 apr. (Adnkronos) – Nell’incontro con le Regioni, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha illustrato brevemente due aspetti del Piano nazionale di riprese e resili ...