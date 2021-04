PS5 meglio di Xbox Series X/S e Switch in Spagna a marzo

(Di giovedì 8 aprile 2021) PS5 è risultata ancora la console più venduta in, stando ai dati condivisi da Vandal. La console di Sony ha superato le vendite diX/S enella settimana 15-21. PS5 ha piazzato 10.850 console (di cui 2.800 in versione digitale),ha venduto 4.400 unità,X 400 unità eS 575. Sono emersi anche i dati per le console last-gen: PS4 ha piazzato 1.000 console, mentreOne 100 unità. Leggi altro...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : PS5 meglio

Everyeye Videogiochi

... ma non era ancora stato aggiornato per dare ildi sé sulle console di nuova generazione . Ecco quali sono i cambiamenti applicati dagli sviluppatori. L'update pered Xbox Series X fa ...Basta poi la pressione di un tasto per effettuare il reset dei punti assegnati e ricollocarli comesi crede, portando a sperimentare le differenti ramificazioni dello skill tree o a cimentarsi ...PS5 è risultata ancora la console più venduta in Spagna, stando ai dati condivisi da Vandal. La console di Sony ha superato le vendite di Xbox Series X/S e Switch nella settimana 15-21 marzo. PS5 ha ...Crytek ha finalmente reso disponibile l'update per PS5 ed Xbox Series X di Crysis Remastered, che porta il frame rate a 60 fps.