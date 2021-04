Pallavolo in lutto, Michele Pasinato ci ha lasciato. Addio a un eroe della Generazione di Fenomeni (Di giovedì 8 aprile 2021) Michele Pasinato ci ha lasciato. Dopo cinque mesi di grande lotta contro un male incurabile, l’ex pallavolista è scomparso e tutto il mondo del volley italiano è in lutto. Ci spetta purtroppo il doloroso onere di annunciare la scomparsa di uno degli eroi della Generazione dei Fenomeni, la Nazionale Italiana che dominava a livello internazionale negli anni ’90. Il bomber, che indossò la maglia azzurra in ben 252 occasioni, aveva vinto il Mondiale 1998 (l’ultimo dei tre titoli iridati consecutivi conquistati da quel gruppo) e gli Europei 1993 e 1995, giocando sempre da protagonista. Aveva partecipato anche alle Olimpiadi di Barcellona 1992. Nato a Cittadella il 13 marzo 1969, aveva compiuto da pochissimo i 52 anni e oggi è spirato a Padova. Il ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021)ci ha. Dopo cinque mesi di grande lotta contro un male incurabile, l’ex pallavolista è scomparso e tutto il mondo del volley italiano è in. Ci spetta purtroppo il doloroso onere di annunciare la scomparsa di uno degli eroidei, la Nazionale Italiana che dominava a livello internazionale negli anni ’90. Il bomber, che indossò la maglia azzurra in ben 252 occasioni, aveva vinto il Mondiale 1998 (l’ultimo dei tre titoli iridati consecutivi conquistati da quel gruppo) e gli Europei 1993 e 1995, giocando sempre da protagonista. Aveva partecipato anche alle Olimpiadi di Barcellona 1992. Nato a Cittail 13 marzo 1969, aveva compiuto da pochissimo i 52 anni e oggi è spirato a Padova. Il ...

