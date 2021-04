“Mi candido in politica”. La discussa attrice pensa in grande: l’annuncio che spiazza tutti (Di giovedì 8 aprile 2021) Non è la prima volta che il cinema a luci rosse e il mondo della politica entrano in contatto. Ma, ogni volta, è come se lo fosse. Ricordate Ilona Staller, in arte Cicciolina? Lei è stata, davvero, la prima attrice pornografica a sedere tra gli scranni di un parlamento nazionale, il nostro. Era il 1987 e la pornostar di Budapest fu eletta tra le fila del Partito Radicale del compianto Marco Pannella. Praticamente un’era geologica fa. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. Il rapporto tra politica e cittadini si è allentato sempre più. Quello tra cittadini e porno, invece, no. E allora perché non provarci, di nuovo? Stavolta a tentare il salto dai film per adulti ad un ruolo come amministratore pubblico è Tina Ciaco, che molti conosceranno col nome di Priscilla Salerno.



