L’Inter contro l’ex Nainggolan, Pioli rischia al Tardini, la Juve ospita il Genoa (Di giovedì 8 aprile 2021) Archiviati i recuperi infrasettimanali che in attesa del solo Lazio-Torino hanno restituito una classifica più veritiera dal punto di vista dei punti, la 30a giornata di Serie A si prospetta come una giornata imprevedibile visto l’accumularsi di fatica fisica e mentale nelle varie squadre.Il Milan secondo in graduatoria, per esempio, sfiderà un Parma più che immischiato nella lotta per non retrocedere, ma nonostante il confronto sulla carta parli di uno dei classici “testa-coda”, l’Indice di Stabilità Tecnica nel girone di ritorno ci restituisce valori del tutto simili, anzi, con il Milan (95.5%) all’ultimo posto e il Parma quartultimo (96.8%). Un match, quello del Tardini, speciale per l’allenatore rossonero Pioli, parmigiano, e che potrebbe riservare sorprese anche se il Milan non perde contro i gialloblù in Serie A da sette partite ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Archiviati i recuperi infrasettimanali che in attesa del solo Lazio-Torino hanno restituito una classifica più veritiera dal punto di vista dei punti, la 30a giornata di Serie A si prospetta come una giornata imprevedibile visto l’accumularsi di fatica fisica e mentale nelle varie squadre.Il Milan secondo in graduatoria, per esempio, sfiderà un Parma più che immischiato nella lotta per non retrocedere, ma nonostante il confronto sulla carta parli di uno dei classici “testa-coda”, l’Indice di Stabilità Tecnica nel girone di ritorno ci restituisce valori del tutto simili, anzi, con il Milan (95.5%) all’ultimo posto e il Parma quartultimo (96.8%). Un match, quello del, speciale per l’allenatore rossonero, parmigiano, e che potrebbe riservare sorprese anche se il Milan non perdei gialloblù in Serie A da sette partite ...

Advertising

pisto_gol : @TiElleKappa @rossonero_ross1 Guardati il gol di Lukaku contro il Sassuolo dopo 9 passaggi consecutivi e con 5 gioc… - carradori64 : @Lorenzo85138938 @90ordnasselA E non sai come mi fanno incazzare quei 4 gol subiti Un rimpallo con la Lazio Un go… - la_magna_ : RT @TutelaMagliaNA: @passionemaglie @sscnapoli Riflettevo e queste maglie per me sono autentiche al 99% vista la fattura e le riprese che s… - TutelaMagliaNA : Le maglie dovrebbero essere a tutti gli effetti autentiche e vista la presenza degli sponsor è probabile che le ved… - DilectisG : RT @TutelaMagliaNA: @passionemaglie @sscnapoli Riflettevo e queste maglie per me sono autentiche al 99% vista la fattura e le riprese che s… -