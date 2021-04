Istat, nel 2020 crollo delle vacanze e dei viaggi di lavoro (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – I viaggi dei residenti in Italia nel 2020 toccano il loro minimo storico: sono 37 milioni e 527 mila (231 milioni e 197 mila pernottamenti), con una drastica flessione rispetto al 2019 che riguarda le vacanze (-44,8%) e ancora di più i viaggi di lavoro (-67,9%). Lo rileva l'Istat.Per le vacanze in estate il calo si attenua (-18,6%). Ciononostante, quasi 7 persone su 100 rinunciano alla vacanza estiva (erano il 37,8% nel 2019, sono il 30,9% nel 2020 quelle che fanno almeno una vacanza tra luglio e settembre).I viaggi all'estero crollano (-80%) mentre le località italiane sono colpite in misura minore (-37,1%) e sono meta del 90,9% dei viaggi.Il turismo dei residenti subisce l'impatto della pandemia da ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Idei residenti in Italia neltoccano il loro minimo storico: sono 37 milioni e 527 mila (231 milioni e 197 mila pernottamenti), con una drastica flessione rispetto al 2019 che riguarda le(-44,8%) e ancora di più idi(-67,9%). Lo rileva l'.Per lein estate il calo si attenua (-18,6%). Ciononostante, quasi 7 persone su 100 rinunciano alla vacanza estiva (erano il 37,8% nel 2019, sono il 30,9% nelquelle che fanno almeno una vacanza tra luglio e settembre).Iall'estero crollano (-80%) mentre le località italiane sono colpite in misura minore (-37,1%) e sono meta del 90,9% dei.Il turismo dei residenti subisce l'impatto della pandemia da ...

Advertising

istat_it : Viaggi e vacanze in Italia e all’estero: nel 2020 i viaggi dei residenti in Italia toccano il loro minimo storico… - occhifuggenti : RT @istat_it: Viaggi e vacanze in Italia e all’estero: nel 2020 i viaggi dei residenti in Italia toccano il loro minimo storico (37,5 mili… - Italpress : Istat, nel 2020 crollo delle vacanze e dei viaggi di lavoro - restoalsud : Istat, nel 2020 crollo delle vacanze e dei viaggi di lavoro - - rontagnano : RT @SkyTG24: 'Circa il 45% delle imprese italiane è strutturalmente a rischio': è questa la fotografia scattata dall'#Istat nel Rapporto 20… -