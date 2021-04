Giro dei Paesi Baschi 2021 | Ion Izagirre | “Sono riuscito a vincere davanti ai miei tifosi”

(Di giovedì 8 aprile 2021) Una volata al photofinish, nella quale non ha potuto neanche alzare le braccia al cielo visti i dubbi sulla possibile vittoria. Èperò ad imporsi Ionnella quarta tappa deldei. Bellissimo successo per l’iberico nella corsa di casa: sprint ristretto per beffare il connazionale Pello Bilbao. Le sue parole riportate da Spaziociclismo: “Non eronessuna tappa e invece oggiquiai. È stata una tappa molto veloce con quasi sempre il vento a favore. Tutti sapevano che la fuga sarebbe potuta arrivare ed è stato molto dispendioso andarla a riprendere. Anche ...

Advertising

Eurosport_IT : Mettetevi pur comodi e gustatevi un duello s??s???????? tra Tadej #Pogacar e Primoz #Roglic al Giro dei Paesi Basch… - granata948 : RT @Eurosport_IT: ?? IL COLPO DI RENI DI IZAGIRRE ???? Vince Pello Bilbao...anzi no! Al Giro dei Paesi Baschi la spunta Izagirre ma...aguzzat… - Corvonero75 : Questo si sta facendo il giro dei tweet #AprireSenzaCondizioni a scrivere No ?????? Sì, caro, senza condizioni ?? - EHogwords : RT @TKratico: @Pietro_Praglio @gmgiua sulle tasse dei dipendenti pubblici sulle partite di giro - E__Io__Pago : RT @BObliterato: @piercamillo Invece un prelievo sulle buste paga dei dipendenti chi riguarderebbe? Babbo Natale? E, comunque, la gradualit… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro dei

... opinion leader, sponsor, esperti e personalitàsettori bike, ambiente e turismo. I finalisti ... Dal 2015 al 2020 l'Italian Green Road Award ha fatto un vero e propriod'Italia su due ruote: ...... opinion leader, sponsor, esperti e personalitàsettori bike, ambiente e turismo*. I finalisti ... Dal 2015 al 2020 l'Italian Green Road Award ha fatto un vero e propriod'Italia su due ruote: ...In catalogo il tour dell’Amazzonia, il ritorno in Egitto e Israele e il Giro del Mondo Secondo una famosa battuta “il futuro non è più quello di una volta”; questo era già vero in tempi normali, figur ...Il ritorno dell'E3 2021 potrebbe salvarci da uno dei problemi più evidenti emersi lo scorso anno: il caos -e lo schifo- dei vari festival estivi.. Nonostante non sia più quello di un tempo e ...