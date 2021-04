Covid, Iss e Aifa: “Terapia con plasma iperimmune non efficace su pazienti con polmonite” (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl plasma iperimmune non dà benefici se usato su pazienti con Covid che hanno già sviluppato una polmonite lieve o moderata. La doccia fredda sulle speranze di usare questa Terapia viene dai risultati dello studio Tsunami promosso da Aifa e Iss, secondo cui lo studio “non ha evidenziato un beneficio del plasma in termini di riduzione del rischio di peggioramento respiratorio o morte nei primi trenta giorni“. Alla ricerca, spiega la nota dei due enti, hanno partecipato 27 centri clinici in tutta Italia che hanno arruolato 487 pazienti, metà dei quali ha ricevuto plasma e Terapia standard mentre l’altra metà la sola Terapia. La Terapia con ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIlnon dà benefici se usato suconche hanno già sviluppato unalieve o moderata. La doccia fredda sulle speranze di usare questaviene dai risultati dello studio Tsunami promosso dae Iss, secondo cui lo studio “non ha evidenziato un beneficio delin termini di riduzione del rischio di peggioramento respiratorio o morte nei primi trenta giorni“. Alla ricerca, spiega la nota dei due enti, hanno partecipato 27 centri clinici in tutta Italia che hanno arruolato 487, metà dei quali ha ricevutostandard mentre l’altra metà la sola. Lacon ...

