«Basta con i furbi del vaccino a scapito di anziani e fragili»

Advertising

borghi_claudio : @Maxxxibb3 Basta chiedere. Un capolavoro. Nemmeno la scena di 'vacanze romane' con la bocca della verità, notoriame… - sbonaccini : Anche oggi (meglio, ieri) chiudiamo con più di 22mila vaccinazioni. Ma saremmo in grado di somministrare molte più… - lorepregliasco : Basta con la mania di 'sanificare' e 'igienizzare' le superfici. Bisogna aerare e ventilare. - Maricore56 : @LegaBugliano Hai capito perfettamente quello che voglio dire, non fare l'intellettuale come un pidiota qualunque,… - percis50 : @RaiPortaaPorta perché dobbiamo rischiare con Astrazeneca per l'incapacità di acquistare i vaccini migliori dopo a… -

Ultime Notizie dalla rete : Basta con

...non si possono sapere e giudicare prima di avere dei risultati " prosegue il direttore - Non... prevalentemente in Toscana, Umbria e Lombardia ma anche in Liguria e in altre regioni480 ...preghiere, è il tempo dell'azione per fermare una volta per tutte la violenza delle armi'. Lo ... afferma: 'La stretta non interferirà in alcun modoil Secondo emendamento della Costituzione. ...Come se non bastasse, è emerso oggi che al pranzo ufficiale della visita si è rischiato un altro clamoroso incidente: il tavolo era apparecchiato per 5 persone su ciascun lato, con due poltrone ..."Basta preghiere, è il tempo dell'azione per fermare una volta per tutte la violenza delle armi". Lo evidenzia il presidente americano, Joe Biden, ricordando la strage delle ultime ore in Carolina del ...