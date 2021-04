ASUS ROG Zephyrus M16: ha display da 16?, Intel Core 11a gen e GeForce RTX 30HDblog.it (Di giovedì 8 aprile 2021) ASUS potrebbe essere molto vicina al lancio del ROG Zephyrus M16, notebook gaming ad alte prestazioni che, oltre a una configurazione hardware top di gamma, sarà inoltre il primo della famiglia Zephyrus a utilizzare un display da 16 pollici in formato 16:10. Il nuovo notebook ASUS, apparso su Amazon Cina e altri shop online sparsi per il globo, dovrebbe essere caratterizzato anche da dimensioni molto compatte, a quanto pare molto vicine al modello ROG Zephyrus G15 recentemente proposto con i processori AMD Ryzen 5000 annunciati a CES 2021. Stando a quanto riportato, ASUS ROG Zephyrus M16 (nome in codice GU603) sarà spesso 22,9mm contro i 19,9mm dello Zephyrus G15 (G503), mantenendo invece inalterate larghezza e profondità (35,5 x ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 8 aprile 2021)potrebbe essere molto vicina al lancio del ROGM16, notebook gaming ad alte prestazioni che, oltre a una configurazione hardware top di gamma, sarà inoltre il primo della famigliaa utilizzare unda 16 pollici in formato 16:10. Il nuovo notebook, apparso su Amazon Cina e altri shop online sparsi per il globo, dovrebbe essere caratterizzato anche da dimensioni molto compatte, a quanto pare molto vicine al modello ROGG15 recentemente proposto con i processori AMD Ryzen 5000 annunciati a CES 2021. Stando a quanto riportato,ROGM16 (nome in codice GU603) sarà spesso 22,9mm contro i 19,9mm delloG15 (G503), mantenendo invece inalterate larghezza e profondità (35,5 x ...

