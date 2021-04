AstraZeneca e seconda dose, Speranza: “Sì a under 60” (Di giovedì 8 aprile 2021) AstraZeneca e seconda dose a under 60. Per il richiamo il vaccino anglo-svedese si potrà utilizzare. È quanto avrebbe detto il ministro della Salute Roberto Speranza, secondo quanto si apprende, nel corso dell’incontro con Regioni ed enti locali. La precisazione arriva in risposta alle richieste di chiarezza, espresse dalle Regioni, in particolare dal governatore del Veneto Luca Zaia, a proposito dei richiami che dovranno essere fatti a chi ha già ricevuto la prima dose di AstraZeneca. Dopo la nuova valutazione dell’Ema, è arrivata oggi in Italia la raccomandazione di somministrare il vaccino preferibilmente agli over 60. A breve, avrebbe detto il ministro Speranza a quanto si apprende, faremo una circolare che conterrà l’indicazione di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 aprile 2021)60. Per il richiamo il vaccino anglo-svedese si potrà utilizzare. È quanto avrebbe detto il ministro della Salute Roberto, secondo quanto si apprende, nel corso dell’incontro con Regioni ed enti locali. La precisazione arriva in risposta alle richieste di chiarezza, espresse dalle Regioni, in particolare dal governatore del Veneto Luca Zaia, a proposito dei richiami che dovranno essere fatti a chi ha già ricevuto la primadi. Dopo la nuova valutazione dell’Ema, è arrivata oggi in Italia la raccomandazione di somministrare il vaccino preferibilmente agli over 60. A breve, avrebbe detto il ministroa quanto si apprende, faremo una circolare che conterrà l’indicazione di ...

Advertising

rtl1025 : ?? Figliuolo: “Da domani #AstraZeneca anche a 60-79 anni”. Circa 13 milioni di persone, 2 milioni già ricevuto prima… - Agenzia_Ansa : Cambia la campagna vaccinale Italia, rischio rallentamento. AstraZeneca ai 60-79enni. Locatelli: 'Ok all'uso per la… - TgrRai : #AstraZeneca 'Non c'è alcuna evidenza che suggerisca di cambiare vaccino per la seconda dose a chi ha ricevuto la p… - italiaserait : AstraZeneca, news Italia: seconda dose, cosa cambia - luigirandisi2 : Vista la decisione per la seconda dose di astrazeneca sarebbe etico fare una sperimentazione su uno switch vaccinale -