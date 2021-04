Amici 20, Tommaso Stanzani torna in tv a grande richiesta: ecco che succede (Di giovedì 8 aprile 2021) Il nuovo nonché terzo serale di Amici 20 ha scatenato una nuova bufera mediatica, che vede il web gridare all’ingiustizia per l’eliminazione dal talent di Tommaso Stanzani, per il quale però già si prevede un ritorno in tv. Secondo quanto anticipato sui social dai profili ufficiali di Verissimo, infatti, il pupillo di Alessandra Celentano rilascerà a breve la sua prima intervista post-talent show proprio ai microfoni del talk di Silvia Toffanin, reduce dal recente addio alla scuola più amata dagli italiani. Una notizia quest’ultima che sta mandando in visibilio i fan del 18enne e che fa parecchio discutere sui social, così come vi delucidiamo nel nostro articolo. Tommaso Stanzani eliminato da Amici 20: esplode la polemica Il nuovo nonché terzo appuntamento serale di ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 8 aprile 2021) Il nuovo nonché terzo serale di20 ha scatenato una nuova bufera mediatica, che vede il web gridare all’ingiustizia per l’eliminazione dal talent di, per il quale però già si prevede un ritorno in tv. Secondo quanto anticipato sui social dai profili ufficiali di Verissimo, infatti, il pupillo di Alessandra Celentano rilascerà a breve la sua prima intervista post-talent show proprio ai microfoni del talk di Silvia Toffanin, reduce dal recente addio alla scuola più amata dagli italiani. Una notizia quest’ultima che sta mandando in visibilio i fan del 18enne e che fa parecchio discutere sui social, così come vi delucidiamo nel nostro articolo.eliminato da20: esplode la polemica Il nuovo nonché terzo appuntamento serale di ...

