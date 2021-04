Amianto alla Firema, prescritto il reato di lesioni. Processo bis prosegue su ipotesi omicidio (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiE’ passato troppo tempo da quando hanno contratto durante il lavoro malattie legate all’esposizione all’Amianto, e così decine di ex dipendenti della Firema, azienda casertana che produce carrozze ferroviarie, dal luglio 2015 denominata “Tfa” e di proprietà indiana, non potranno veder riconosciute le loro ragioni nel “Processo bis” in corso al tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di sette ex dirigenti dell’azienda; per questi ultimi il Processo proseguirà per il più grave reato di omicidio colposo, concernente la morte di 19 lavoratori, il cui termine di prescrizione è maggiore. Oggi il giudice monocratico Valerio Riello, come era ampiamente prevedibile, ha prima stralciato il Processo, separando la posizione degli imputati in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiE’ passato troppo tempo da quando hanno contratto durante il lavoro malattie legate all’esposizione all’, e così decine di ex dipendenti della, azienda casertana che produce carrozze ferroviarie, dal luglio 2015 denominata “Tfa” e di proprietà indiana, non potranno veder riconosciute le loro ragioni nel “bis” in corso al tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di sette ex dirigenti dell’azienda; per questi ultimi ilproseguirà per il più gravedicolposo, concernente la morte di 19 lavoratori, il cui termine di prescrizione è maggiore. Oggi il giudice monocratico Valerio Riello, come era ampiamente prevedibile, ha prima stralciato il, separando la posizione degli imputati in ...

