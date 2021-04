Amazon assume in Piemonte (Di giovedì 8 aprile 2021) Amazon assume anche in Piemonte. Il colosso dell’e-commerce cerca 17 under 30 che potranno partecipare a un percorso di apprendistato nel campo della manutenzione di sistemi meccatronici nei suoi centri di distribuzione e di smistamento in tutto il Paese. Il programma avviato per la prima volta lo scorso anno, prevede un percorso triennale, in cui l’apprendista verrà formato al ruolo di Tecnico Rme (Reliability, Maintenance, and Engineering) grazie ad una formazione completa che prevede lezioni teorico/pratiche da effettuarsi sia internamente che presso formatori esterni. I partecipanti svolgeranno anche attività di training on-the-job in cui saranno affiancati dai tecnici Rme Amazon nel ruolo di coach. : come candidarsi Gli interessati possono candidarsi tramite il sito internet ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 8 aprile 2021)anche in. Il colosso dell’e-commerce cerca 17 under 30 che potranno partecipare a un percorso di apprendistato nel campo della manutenzione di sistemi meccatronici nei suoi centri di distribuzione e di smistamento in tutto il Paese. Il programma avviato per la prima volta lo scorso anno, prevede un percorso triennale, in cui l’apprendista verrà formato al ruolo di Tecnico Rme (Reliability, Maintenance, and Engineering) grazie ad una formazione completa che prevede lezioni teorico/pratiche da effettuarsi sia internamente che presso formatori esterni. I partecipanti svolgeranno anche attività di training on-the-job in cui saranno affiancati dai tecnici Rmenel ruolo di coach. : come candidarsi Gli interessati possono candidarsi tramite il sito internet ...

