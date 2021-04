Alzarsi con la propria musica preferita aiuta ad affrontare la giornata (Di giovedì 8 aprile 2021) Molto probabilmente la vostra giornata lavorativa inizia con una sveglia. E probabilmente usate la sveglia del vostro smartphone, che non è esattamente bella da sentire. Gli scienziati della RMIT University in Australia hanno condotto una ricerca, che ha rivelato che scegliere il suono giusto per svegliarsi può dare l’input per Alzarsi più di buon grado. In altre parole, mettere la tua canzone preferita come sveglia potrebbe effettivamente essere una buona idea. I giorni delle vecchie sveglie sono finiti: ora puoi e dovresti svegliarti con una melodia. Alcune persone in realtà non la pensano così. Pensano che mettere come sveglia la tua canzone preferita, finirà per fartela odiare. Tuttavia, questo nuovo studio ha dimostrato che i suoni melodici aiutano a svegliarsi meglio rispetto alle sveglie ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Molto probabilmente la vostralavorativa inizia con una sveglia. E probabilmente usate la sveglia del vostro smartphone, che non è esattamente bella da sentire. Gli scienziati della RMIT University in Australia hanno condotto una ricerca, che ha rivelato che scegliere il suono giusto per svegliarsi può dare l’input perpiù di buon grado. In altre parole, mettere la tua canzonecome sveglia potrebbe effettivamente essere una buona idea. I giorni delle vecchie sveglie sono finiti: ora puoi e dovresti svegliarti con una melodia. Alcune persone in realtà non la pensano così. Pensano che mettere come sveglia la tua canzone, finirà per fartela odiare. Tuttavia, questo nuovo studio ha dimostrato che i suoni melodicino a svegliarsi meglio rispetto alle sveglie ...

