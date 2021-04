A Marzo ascolti in calo sul 2020. Boom delle tv connesse a Internet (Di giovedì 8 aprile 2021) Cala l'ascolto televisivo nel mese di Marzo a fronte dei risultati record di un anno fa: sono 11,4 milioni gli spettatori nelle 24 ore, due milioni e mezzo in meno rispetto all'inizio della pandemia (13,9 milioni, il 23,8% della popolazione), quando l'ansia per la diffusione del virus ci tenne incollati alla tv in media oltre 7 ore al giorno (429 minuti, scesi oggi a 369 minuti, esattamente un'ora in meno). E in prima serata sono 27,5 milioni (il 47% della popolazione) le italiane e gli italiani con... Leggi su digital-news (Di giovedì 8 aprile 2021) Cala l'ascolto televisivo nel mese dia fronte dei risultati record di un anno fa: sono 11,4 milioni gli spettatori nelle 24 ore, due milioni e mezzo in meno rispetto all'inizio della pandemia (13,9 milioni, il 23,8% della popolazione), quando l'ansia per la diffusione del virus ci tenne incollati alla tv in media oltre 7 ore al giorno (429 minuti, scesi oggi a 369 minuti, esattamente un'ora in meno). E in prima serata sono 27,5 milioni (il 47% della popolazione) le italiane e gli italiani con...

