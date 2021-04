Uomini e Donne, anticipazioni mercoledì 7 aprile 2021 (Di mercoledì 7 aprile 2021) anticipazioni Uomini e Donne. Scopriamo cosa succederà oggi, 7 aprile, nella nuova puntata del dating show di Canale 5 In base a quello che riporta Il Vicolo delle News sulle anticipazioni di Uomini e Donne, oggi vedremo Giacomo che è uscito con Martina ed una nuova corteggiatrice lasciando a casa Carolina. Le due esterne sono andate molto bene: con Martina, il tronista continua ad andare avanti tanto da dire di iniziare a provare qualcosa l’uno per l’altra, la loro uscita è stata molto forte sentimentalmente. In studio Carolina tace. Si passerà ad Armando si sta frequentando con Angela. Tra i due sembra andare molto bene, tanto che il discorso ad un certo punto prende una piega un po’ osè. Armando infatti, tra una parola e l’altra, fa intuire che la dama è ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 aprile 2021). Scopriamo cosa succederà oggi, 7, nella nuova puntata del dating show di Canale 5 In base a quello che riporta Il Vicolo delle News sulledi, oggi vedremo Giacomo che è uscito con Martina ed una nuova corteggiatrice lasciando a casa Carolina. Le due esterne sono andate molto bene: con Martina, il tronista continua ad andare avanti tanto da dire di iniziare a provare qualcosa l’uno per l’altra, la loro uscita è stata molto forte sentimentalmente. In studio Carolina tace. Si passerà ad Armando si sta frequentando con Angela. Tra i due sembra andare molto bene, tanto che il discorso ad un certo punto prende una piega un po’ osè. Armando infatti, tra una parola e l’altra, fa intuire che la dama è ...

