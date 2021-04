Una gestione sostenibile per la conservazione delle foreste (Di mercoledì 7 aprile 2021) Questa mattina con Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica, Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, e con altri esperti e membri di Governo, ci siamo confrontati sul IV Rapporto Annuale sul Capitale Naturale. Capitale al quale le foreste e i boschi italiani possono fornire un contributo fondamentale in termini di valorizzazione delle biodiversità, turismo verde, produzione di legno. Basti pensare che l’80% del fabbisogno di legno per l’industria manifatturiera italiana è coperto dall’importazione di materia prima. Dobbiamo quindi avviare una gestione forestale sostenibile dei boschi italiani, incrementando i prelievi laddove le realtà boschive lo consentano: in questo modo riduciamo l’importazione di legno e miglioriamo la gestione di ... Leggi su ilblogdellestelle (Di mercoledì 7 aprile 2021) Questa mattina con Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica, Enrico Giovannini, MinistroInfrastrutture e Mobilità Sostenibili, e con altri esperti e membri di Governo, ci siamo confrontati sul IV Rapporto Annuale sul Capitale Naturale. Capitale al quale lee i boschi italiani possono fornire un contributo fondamentale in termini di valorizzazionebiodiversità, turismo verde, produzione di legno. Basti pensare che l’80% del fabbisogno di legno per l’industria manifatturiera italiana è coperto dall’importazione di materia prima. Dobbiamo quindi avviare unaforestaledei boschi italiani, incrementando i prelievi laddove le realtà boschive lo consentano: in questo modo riduciamo l’importazione di legno e miglioriamo ladi ...

