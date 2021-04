Una falla in una riserva di acque reflue rischia di inondare le coste della Florida (Di mercoledì 7 aprile 2021) C'è il rischio di una catastrofe ambientale in Florida, dove centinaia di residenti a Manatee County hanno dovuto lasciare le loro case su ordine di evacuazione firmato dal governatore Ron DeSantis: ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 aprile 2021) C'è il rischio di una catastrofe ambientale in, dove centinaia di residenti a Manatee County hanno dovuto lasciare le loro case su ordine di evacuazione firmato dal governatore Ron DeSantis: ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Stato di emergenza in Florida. Una falla in una riserva di acque reflue rischia di provocare un'inondazione catastr… - markdepa : @capuanogio ... non te riesci a da' pace .... ma falla pure una bella inchiesta sulle plusvalenze, le società che n… - Ilsuperbo89 : @Pasquorum Non la ricordavo Pasquale... Certo che è incredibile. È comunque un punteggio falsato, ok che poi si è p… - CyberSecHub0 : RT @securityopenlab: Bug critico in VMware Carbon Black Cloud Workload @VMware @vmw_carbonblack #cybersecurity #Vulnerability #patch: Una f… - SecdevB : RT @securityopenlab: Bug critico in VMware Carbon Black Cloud Workload @VMware @vmw_carbonblack #cybersecurity #Vulnerability #patch: Una f… -