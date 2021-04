Trento-Civitanova oggi: orario, tv, programma, streaming gara-4 semifinale playoff volley (Di mercoledì 7 aprile 2021) oggi mercoledì 7 aprile (ore 20.30) si gioca Trento-Civitanova, gara-4 della semifinale scudetto di volley maschile. La Lube conduce la serie per 2-0 e si trova dunque a una sola vittoria dalla qualificazione alla Finale Scudetto contro Perugia. I cucinieri, dopo aver perso gara-1 in gara, si sono ampiamente riscattati nelle due successive partite e hanno ribaltato il punteggio. Gli uomini del CT Chicco Blengini cercheranno di espugnare la tana nemica e di chiudere i conti, i dolomitici inseguono il successo per rinviare tutto alla gara-5 di domenica 11 aprile. Trento, qualificatasi alla Finale di Champions League, si metterà nelle mani del regista Simone Giannelli, pronto ad azionare l’opposto Nimir Abdel-Aziz e gli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021)mercoledì 7 aprile (ore 20.30) si gioca-4 dellascudetto dimaschile. La Lube conduce la serie per 2-0 e si trova dunque a una sola vittoria dalla qualificazione alla Finale Scudetto contro Perugia. I cucinieri, dopo aver perso-1 in, si sono ampiamente riscattati nelle due successive partite e hanno ribaltato il punteggio. Gli uomini del CT Chicco Blengini cercheranno di espugnare la tana nemica e di chiudere i conti, i dolomitici inseguono il successo per rinviare tutto alla-5 di domenica 11 aprile., qualificatasi alla Finale di Champions League, si metterà nelle mani del regista Simone Giannelli, pronto ad azionare l’opposto Nimir Abdel-Aziz e gli ...

Advertising

Volleyball_it : #cheplayoff Play Off: Civitanova per il pass della finale. Trento per portare la serie a gara5 by… - fabridal : #legavolley Vigilia di Gara 4 per Trento – Civitanova. 4a Giornata Play Off 5° Posto e Sedicisimi in A3 - RaiSport : #volley #Civitanova a #Trento per centrare la finale scudetto Leggi la news?? - CronacheMc : VOLLEY - Civitanova domani in campo alla Blm Group Arena, alle 20,30 il quarto atto della semifinale playoff. Il li… - infoitsport : TRENTO-CIVITANOVA in tv: data, orario e diretta streaming gara-4 semifinali Playoff Superlega 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Trento Civitanova Volley & calcio: un mercoledì di grande sport Per l'Itas Trentino volley con Civitanova gara da dentro o fuori: alle 20.30 diretta Raisport. Per il Calcio Trento big match con la Manzanese Credits

Itas Trentino, adesso è vietato sbagliare: mercoledì sera (ore 20.30) i gialloblù devono battere la Lube alla 'Blm Group Arena' per portare ... TRENTO. Mercoledì sera o mai più. Prova senza appello per l'Itas Trentino che ospita alla "Blm Group Arena" la Lube Civitanova per gara 4 delle semifinali scudetto di Superlega: i marchigiani sono ...

Trento-Civitanova oggi: orario, tv, programma, streaming gara-4 semifinale playoff volley Oggi mercoledì 7 aprile (ore 20.30) si gioca Trento-Civitanova, gara-4 della semifinale scudetto di volley maschile. La Lube conduce la serie per 2-0 e si trova dunque a una sola vittoria dalla qualif ...

Play Off: Civitanova per il pass della finale. Trento per portare la serie a gara5 MODENA – Dopo la qualificazione di Perugia alla Finale Scudetto, ottenuta domenica grazie a tre vittorie in altrettanti confronti con Monza questa sera (ore 20.30 con diretta RAI Sport) si gioca gara ...

Per l'Itas Trentino volley congara da dentro o fuori: alle 20.30 diretta Raisport. Per il Calciobig match con la Manzanese Credits. Mercoledì sera o mai più. Prova senza appello per l'Itas Trentino che ospita alla "Blm Group Arena" la Lubeper gara 4 delle semifinali scudetto di Superlega: i marchigiani sono ...Oggi mercoledì 7 aprile (ore 20.30) si gioca Trento-Civitanova, gara-4 della semifinale scudetto di volley maschile. La Lube conduce la serie per 2-0 e si trova dunque a una sola vittoria dalla qualif ...MODENA – Dopo la qualificazione di Perugia alla Finale Scudetto, ottenuta domenica grazie a tre vittorie in altrettanti confronti con Monza questa sera (ore 20.30 con diretta RAI Sport) si gioca gara ...