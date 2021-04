Torino, gli ambulanti montano i propri banchi in segno di protesta: “Perché i supermercati e i negozi sono aperti e noi non possiamo lavorare?” (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Siamo qui per protestare e l’abbiamo fatto in modo simbolico esponendo i nostri banchi“. Così Giancarlo Nardozzi, presidente di Goia (Gruppo organizzato indipendente ambulanti), mentre spiega le ragioni della protesta nei mercati di Torino. “Abbiamo manifestato in otto regioni e continueremo a farlo contro questa ingiustizia che stiamo subendo. C’è tutto il mondo che si muove e mentre centro commerciali e altri posti al chiuso vanno avanti a lavorare, noi che ne abbiamo davvero bisogno siamo costretti alla fame”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Siamo qui perre e l’abbiamo fatto in modo simbolico esponendo i nostri“. Così Giancarlo Nardozzi, presidente di Goia (Gruppo organizzato indipendente), mentre spiega le ragioni dellanei mercati di. “Abbiamo manifestato in otto regioni e continueremo a farlo contro questa ingiustizia che stiamo subendo. C’è tutto il mondo che si muove e mentre centro commerciali e altri posti al chiuso vanno avanti a, noi che ne abbiamo davvero bisogno siamo costretti alla fame”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

