Samantha confessa il suo dramma a Uomini e Donne | “Attacchi di panico e…”

(Di mercoledì 7 aprile 2021)Curcio attuale tronista diha rivelato durante la puntata andata in onda oggi d’aver sofferto d’di. La giovane protagonista del format dei sentimenti di Maria de Filippi in queste settimane di permanenza sul trono più ambito della tv ha mostrato molto di se stessa, soprattutto dal punto di vista emotivo. Fiera d’essere la prima tronista curvy, peril trono rappresenta una meta ambita, un traguardo che molte ragazze formose come lei possono condividere.Curcio fonte InstagramCurcio confessione inaspettata Nel video di presentazioneha raccontato alcuni dei suoi difficili trascorsi sentimentali, ma anche raccontato ...

Ultime Notizie dalla rete : Samantha confessa

... in puntata, ha parlato di attacchi di panico, è la tronistaCurcio. "Anch'io ho sofferto ... ' Hai detto parole importanti a Martina e le cose non mi passano così all'improvviso' ,...Cos'è successo? Tutti i sabato mattina va in onda su Rai2 il programma 'Domani è domenica' , la padrona di casa è la bellissimaTogni che si impegna con grande successo ad intervistare ...Tra i corteggiatori di Samantha Curcio a Uomini e Donne c’è Alessio Ceniccola, calciatore alla sua prima esperienza in televisione. Romano, Alessio è un calciatore. Gioca nel ruolo di difensore nella ...La puntata di oggi di Uomini e Donne riprende da Gemma Galgani, che ha avuto un ripensamento repentino sulla serata con Domenico ...