Roma, traffico di stupefacenti in casa: arrestato giovane pusher in 'smart working'

I Carabinieri della Stazione Roma La Storta hanno arrestato un ragazzo di 20 anni, con precedenti penali di vario genere, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, attualmente disoccupato, aveva dato vita ad una fiorente attività di spaccio, gestita direttamente nella sua abitazione, che è stata scoperta nel corso di un mirato servizio per la prevenzione e la repressione del traffico di sostanze stupefacenti attuato dai militari della Compagnia Roma Cassia. Seguendo gli spostamenti di noti assuntori di droghe della zona, i Carabinieri sono arrivati all'abitazione dello spacciatore: durante la perquisizione, i militari hanno trovato 136 gr. di di hashish e 17 gr. di marijuana, oltre a 1.000 euro in contanti, ritenuto frutto ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma traffico Figliomeni (FDI): Raggi revochi delega all'Assessore Calabrese per mancato rispetto volontà Aula A ciò si aggiunge l'arroganza nello svolgimento del suo incarico visto che oggi si è proceduto a riattivare i varchi elettronici della zona a traffico limitato. E questo nonostante l'Aula Giulio ...

Car e bike sharing, servizi in crescita Pesano l'alta densità abitativa, il traffico urbano intenso e maggiore difficoltà nel trovare ... eguono Firenze (137), Torino (104) e Roma (81). Negli altri capoluoghi le vetture disponibili al ...

Traffico Roma del 07-04-2021 ore 08:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Vaccino, Orlando “Con dosi disponibili al via campagna aziende” ROMA (ITALPRESS) – “E’ chiaro che si continuerà secondo ... Si procederà cronologicamente secondo le richieste, saranno poi le regioni a smistare il traffico e definire le modalità logistiche, la cosa ...

Palozzi: Raggi fa la vaga su mozione Ztl Roma - "Oggi 7 aprile tornano in vigore le zone a traffico limitato, del Centro storico, Tridente, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo. Una scelta che - ...

