Per gli esperti del Louvre il Salvator Mundi non può essere attribuito a Leonardo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Svelato il mistero dell’assenza della famosa opera alla mostra del museo francese: lo studio scientifico degli specialisti non assegna l’attribuzione al maestro da Vinci Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 7 aprile 2021) Svelato il mistero dell’assenza della famosa opera alla mostra del museo francese: lo studio scientifico degli specialisti non assegna l’attribuzione al maestro da Vinci

Advertising

Pontifex_it : Il primo modo di pregare per qualcuno è parlare a Dio di lui o di lei. Se facciamo questo frequentemente, ogni gior… - pfmajorino : #LetiziaMoratti aveva detto che gli anziani over 80 non prenotati potevano recarsi senza appuntamento ai centri per… - borghi_claudio : Metto su #portaaporta e vedo Vespa che insiste per le ISOLE COVID FREE per i turisti. Ma quale covid free??? Ma ci… - nazariociotti : RT @Poesiaitalia: “Per me una persona eccezionale è quella che si interroga sempre, laddove gli altri vanno avanti come pecore.” Fabrizio D… - SteveBestOne : RT @laGigogin: Draghi ringrazia i libici per il salvataggio di vite in mare. È un messaggio alla UE di continuità sui respingimenti mascher… -