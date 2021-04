Partorire col Covid all’ospedale Sacco: un anno di lotta, di impegno e di ricerca (Di mercoledì 7 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color . Essere in prima linea, dal primo giorno, per combattere il Covid, sin da quando questo nemico arrivò in Lombardia da perfetto sconosciuto. E’ il caso dell’ospedale Sacco. Spesso si è parlato del reparto di malattie infettive e del professor Galli, ma tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 7 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color . Essere in prima linea, dal primo giorno, per combattere il, sin da quando questo nemico arrivò in Lombardia da perfetto sconosciuto. E’ il caso dell’ospedale. Spesso si è parlato del reparto di malattie infettive e del professor Galli, ma tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

MRZ1977 : RT @augustociardi75: Out anche contro l'#Inter i giocatori del #Sassuolo negativi ma a contatto con positivi. Non leggo però tutte le cazza… - LorenzoMolaioni : RT @augustociardi75: Out anche contro l'#Inter i giocatori del #Sassuolo negativi ma a contatto con positivi. Non leggo però tutte le cazza… - ___bookworm : Ma al l* i*ne col cazzo che parlano delle donne che NON POSSONO ABORTIRE, che vengono COSTRETTE A PARTORIRE, vero??… - SilviaStrada1 : RT @augustociardi75: Out anche contro l'#Inter i giocatori del #Sassuolo negativi ma a contatto con positivi. Non leggo però tutte le cazza… - gianlucamartel8 : RT @augustociardi75: Out anche contro l'#Inter i giocatori del #Sassuolo negativi ma a contatto con positivi. Non leggo però tutte le cazza… -