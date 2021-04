Palmeiras, Luiz Adriano infrange l’isolamento per Covid-19: l’ex Milan esce di casa ed investe un pedone (Di mercoledì 7 aprile 2021) Follia targata Luiz Adriano de Souza da Silva.Calciomercato Milan, Belotti fa gola a Maldini: ecco i motivi per cui l’ex Palermo potrebbe diventare rossoneroL'ex calciatore del Milan è risultato positivo al Covid-19 per la seconda volta. Il bomber del Palmeiras - avendo contratto nuovamente il Virus- si trovava, come da prassi, in isolamento. Luiz Adriano ha, però, violato le norme restrittive per andare al supermercato. Nel tragitto, l'attaccante classe 87' ha anche investito una persona che, fortunatamente, non è in gravi condizioni di salute. La multa da parte del club brasiliano è inevitabile anche se, prontamente, l'ex Spartak Mosca ha utilizzato i propri canali social per scusarsi con la società e non solo.embedcontent ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 aprile 2021) Follia targatade Souza da Silva.Calciomercato, Belotti fa gola a Maldini: ecco i motivi per cuiPalermo potrebbe diventare rossoneroL'ex calciatore delè risultato positivo al-19 per la seconda volta. Il bomber del- avendo contratto nuovamente il Virus- si trovava, come da prassi, in isolamento.ha, però, violato le norme restrittive per andare al supermercato. Nel tragitto, l'attaccante classe 87' ha anche investito una persona che, fortunatamente, non è in gravi condizioni di salute. La multa da parte del club brasiliano è inevitabile anche se, prontamente, l'ex Spartak Mosca ha utilizzato i propri canali social per scusarsi con la società e non solo.embedcontent ...

