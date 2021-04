Pagamento Pensioni mese di Maggio 2021: arriva l’anticipo dal 26 aprile in poste (Di mercoledì 7 aprile 2021) Anche il Pagamento delle Pensioni di Maggio 2021 avverrà in anticipo, come successo nel corso dell’ultimo anno a causa del Covid-19. Come stabilisce l’ordinanza n. 740 firmata dall’ ex Capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borelli, saranno anticipati i pagamenti per il mese di Maggio sia per i trattamenti Pensionistici sia per le indennità di accompagnamento per invalidi civili. Le date del Pagamento di Maggio decorrono dal 26 aprile al 1 Maggio 2021, ecco di seguito il calendario completo. Calendario Pagamenti Maggio 2021: si parte il 26 aprile in poste italiane L’ordinanza spiega il perchè di ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 7 aprile 2021) Anche ildellediavverrà in anticipo, come successo nel corso dell’ultimo anno a causa del Covid-19. Come stabilisce l’ordinanza n. 740 firmata dall’ ex Capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borelli, saranno anticipati i pagamenti per ildisia per i trattamentistici sia per le indennità di accompagnamento per invalidi civili. Le date deldidecorrono dal 26al 1, ecco di seguito il calendario completo. Calendario Pagamenti: si parte il 26initaliane L’ordinanza spiega il perchè di ...

