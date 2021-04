Ostia, controlli dei Carabinieri sul litorale: boom di arresti e denunce (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tre arresti, una denuncia e numerosi controlli all’interno di varie attività commerciali del territorio: questo il bilancio dell’articolata attività dei Carabinieri di Ostia. Ad essa hanno collaborato i militari dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio, i Nuclei Antisofisticazione e Sanità di Roma e i Carabinieri Cinofili di Ponte Galeria con l’ausilio di un velivolo del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare. In particolare a Casal Palocco i militari sono intervenuti a seguito di un’aggressione. La vittima, un 38enne senza fissa dimora, per motivi in corso di accertamento, era infatti stato poco prima preso a bastonate da un altro uomo. Affidato il ferito alle cure dei sanitari, i militari, all’esito di una puntuale attività investigativa, hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tre, una denuncia e numerosiall’interno di varie attività commerciali del territorio: questo il bilancio dell’articolata attività deidi. Ad essa hanno collaborato i militari dell’8° ReggimentoLazio, i Nuclei Antisofisticazione e Sanità di Roma e iCinofili di Ponte Galeria con l’ausilio di un velivolo del Raggruppamento Aeromobilidi Pratica di Mare. In particolare a Casal Palocco i militari sono intervenuti a seguito di un’aggressione. La vittima, un 38enne senza fissa dimora, per motivi in corso di accertamento, era infatti stato poco prima preso a bastonate da un altro uomo. Affidato il ferito alle cure dei sanitari, i militari, all’esito di una puntuale attività investigativa, hanno ...

