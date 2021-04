Napoli – positivo un membro dello staff, gruppo squadra negativo (Di mercoledì 7 aprile 2021) SSC Napoli: positivo un membro dello staff sanitario, negativi i tamponi del gruppo squadra. Lo staff del Napoli durante la notte ha effettuato un nuovo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 7 aprile 2021) SSCunsanitario, negativi i tamponi del. Lodeldurante la notte ha effettuato un nuovo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

MondoBN : NAPOLI, Un positivo al Covid-19 nello staff tecnico - rinocimini : RT @mirkonicolino: Due calciatori positivi nella Juventus, 1 positivo nello staff del Napoli. Insigne e Di Lorenzo in aereo con Bonucci, Be… - Teo_Tach : RT @FrancescoOrdine: Non è polemica. L’asl di Napoli lasció in albergo 3 giocatori dell’Empoli poiché avevano viaggiato in aereo con un pos… - maartitop : attenzione ADL c’è un positivo nello staff del Napoli la partita potrebbe essere rinviata - peppesantagata : RT @mirkonicolino: Due calciatori positivi nella Juventus, 1 positivo nello staff del Napoli. Insigne e Di Lorenzo in aereo con Bonucci, Be… -