My Rhome | un altro risultato di Virginia Raggi

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Nella rubrica Cittadinanza Digitale vogliamo proporvi notizie, approfondimenti e spunti di riflessione sui temi più attuali inerenti la cittadinanza digitale, da sempre obiettivo di ricerca, studio e approfondimento della Rousseau Open Academy. Oggi Max Bugani, capostaff della sindaca di Roma Capitalecon delega all’innovazione e alla tecnologia, racconta il nuovo modello di accoglienza digitale targato Roma Capitale: MY– la Casa Digitale del Cittadino e il CRM – citizen relationship management. In questi mesi abbiamo lavorato a un progetto ambizioso con l’obiettivo di prendere la mano al cittadino, prevenirne i fabbisogni e adottare un nuovo modello di accoglienza che consentirà di offrire un servizio digitale personalizzato, fruibile in piena mobilità. Il 1° aprile è stata una data importante per Roma Capitale. ...