Meghan Markle "sgridata" da Harry: torna virale un video del 2019 (Di mercoledì 7 aprile 2021) In questi giorni è tornato in risalto un vecchio video in cui il principe Harry avrebbe in maniera apparente insegnato il galateo reale alla moglie Meghan Markle. Il video in questione è quello dove si vede la duchessa del Sussex parlare con il principe Harry poco prima dell'esecuzione dell'inno nazionale. A quel punto il principe le avrebbe detto di girarsi perché sarebbe cominciato l'inno. Il mese scorso Meghan Markle durante la sua comparsa e la sua intervista con la famosa Oprah Winfrey avrebbe detto chiaramente che nessuno nella famiglia reale le aveva mai accennato nulla sul comportamento da tenere in quanto membro reale della famiglia e soprattutto di non aver mai ricevuto nessuna educazione formale prima di unirsi alla famiglia ...

