Mass Effect | Legendary Edition tra dettagli e video svela i miglioramenti rispetto alla trilogia originale

(Di mercoledì 7 aprile 2021)è quasi alle porte e, in vista del suo lancio del 14 maggio, BioWare hatosulle modifiche e suiin un nuovo post. La, per chi non lo sapesse, include tutti e tre i giochi e DLC single player delladi, con supporto per il 4K, l'HDR e i 60 FPS su PC e console. La maggior parte deidella- che includono un ampio lavoro sul primo- sono stati descritti ino in precedenza, ma un nuovo post sul sito web di BioWare li ...

Legendary Edition è quasi alle porte e, in vista del suo lancio del 14 maggio, BioWare ha svelato dettagli sulle modifiche e sui miglioramenti in un nuovo post. La Legendary Edition, per ...Mi son trovato decisamente a mio agio con il trickster, ho trovato piacevoli somiglianze con il Ricognitore di3 , ovviamente le differenze ci sono, complice anche il ritmo di gioco ...Mass Effect Legendary Edition è quasi alle porte e, in vista del suo lancio del 14 maggio, BioWare ha svelato dettagli sulle modifiche e sui miglioramenti in un nuovo post. La Legendary Edition, per ...La trilogia di Mass Effect sta tornando in versione Leggendaria. In un recente diario di sviluppo sono state svelate tutte le migliorie apportate ai titoli ...