Manchester City, De Bruyne rinnova fino al 2025: “Non potrei essere più felice…” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo la vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund nei quarti di finale di andata in Champions League, in casa Manchester City arriva un'altra bella notizia. Il club ha reso noto il rinnovo contrattuale di Kevin De Bruyne fino al 2025.Manchester City, De Bruyne rinnovacaption id="attachment 1052269" align="alignnone" width="856" De Bruyne (getty images)/captionIl centrocampista belga, 29 anni, è arrivato al City dal Wolfsburg nell'estate del 2015 per 76 milioni di euro. Sei anni fin qui ricchi di grandi soddisfazioni, che lo hanno visto vincere 2 Premier League, una FA Cup, 4 Coppe di Lega e una Community Shield. 65 le reti segnate in 255 partite, ma ciò che impressiona è la quantità ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo la vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund nei quarti di finale di andata in Champions League, in casaarriva un'altra bella notizia. Il club ha reso noto il rinnovo contrattuale di Kevin Deal, Decaption id="attachment 1052269" align="alignnone" width="856" De(getty images)/captionIl centrocampista belga, 29 anni, è arrivato aldal Wolfsburg nell'estate del 2015 per 76 milioni di euro. Sei anni fin qui ricchi di grandi soddisfazioni, che lo hanno visto vincere 2 Premier League, una FA Cup, 4 Coppe di Lega e una Community Shield. 65 le reti segnate in 255 partite, ma ciò che impressiona è la quantità ...

