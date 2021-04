Inter-Sassuolo, Conte: “Da nove anni vince solo una squadra, sarebbe bello spodestarla” (Di mercoledì 7 aprile 2021) “C’era da fare uno step se volevamo fare una stagione da protagonista, per diventare una pretendente per lo scudetto. Bisognava alzare la soglia di cattiveria in tutte le situazioni. Oggi abbiamo affrontato una squadra che ha pochissimo da chiedere al campionato: se fossimo stati più bravi e più cinici avremmo potuto sognare 5 o 6 gol in una partita così. Questa gara testimonia la nostra crescita. Con questo atteggiamento saremmo ancora in Champions League“. Lo ha detto Antonio Conte, tecnico dell’Inter, dopo la vittoria per 2-1 contro il Sassuolo. L’allenatore salentino non nasconde le proprie emozioni: “Oggi c’era tanta tensione, mancano 9 partite – prosegue a DAZN – Ogni gara vale 6 punti per noi e per le inseguitrici. Ogni volta che vinciamo una partita mettiamo un mattone pesante. Stiamo cercando di far tornare ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) “C’era da fare uno step se volevamo fare una stagione da protagonista, per diventare una pretendente per lo scudetto. Bisognava alzare la soglia di cattiveria in tutte le situazioni. Oggi abbiamo affrontato unache ha pochissimo da chiedere al campionato: se fossimo stati più bravi e più cinici avremmo potuto sognare 5 o 6 gol in una partita così. Questa gara testimonia la nostra crescita. Con questo atteggiamento saremmo ancora in Champions League“. Lo ha detto Antonio, tecnico dell’, dopo la vittoria per 2-1 contro il. L’allenatore salentino non nasconde le proprie emozioni: “Oggi c’era tanta tensione, mancano 9 partite – prosegue a DAZN – Ogni gara vale 6 punti per noi e per le inseguitrici. Ogni volta che vinciamo una partita mettiamo un mattone pesante. Stiamo cercando di far tornare ...

