Inps, gettito contributivo 2020 in calo ma meglio delle previsioni (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il gettito contributivo 2020 dell’Inps, pari a 225,5 miliardi, è in diminuzione di circa 11 miliardi rispetto a quello di 236 miliardi sul consuntivo 2019, in aumento di oltre quattro miliardi (+1,9%) rispetto alle previsioni assestate nell’ottobre 2020. E’ quanto emerge dal pre-rendiconto sociale 2020 elaborato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, presentato da Guglielmo Loy, presidente del Civ dell’Inps, assieme al rendiconto sociale Inps 2019. La spesa di carattere pensionistico rimane sostanzialmente invariata e si attesta a 268,5 miliardi. Il saldo finanziario di competenza e di parte corrente è negativo per 5,7 miliardi, nel 2019 invece aveva fatto registrare un saldo positivo pari a 6 miliardi. In termini ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ildell’, pari a 225,5 miliardi, è in diminuzione di circa 11 miliardi rispetto a quello di 236 miliardi sul consuntivo 2019, in aumento di oltre quattro miliardi (+1,9%) rispetto alleassestate nell’ottobre. E’ quanto emerge dal pre-rendiconto socialeelaborato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, presentato da Guglielmo Loy, presidente del Civ dell’, assieme al rendiconto sociale2019. La spesa di carattere pensionistico rimane sostanzialmente invariata e si attesta a 268,5 miliardi. Il saldo finanziario di competenza e di parte corrente è negativo per 5,7 miliardi, nel 2019 invece aveva fatto registrare un saldo positivo pari a 6 miliardi. In termini ...

Advertising

Tele_Nicosia : Inps, gettito contributivo 2020 in calo ma meglio delle previsioni - restoalsud : Inps, gettito contributivo 2020 in calo ma meglio delle previsioni - - nestquotidiano : Inps, gettito contributivo 2020 in calo ma meglio delle previsioni - CorriereCitta : Inps, gettito contributivo 2020 in calo ma meglio delle previsioni - IlModeratoreWeb : Inps, gettito contributivo 2020 in calo ma meglio delle previsioni - -

Ultime Notizie dalla rete : Inps gettito Cashback 2021, come funziona Nove, invece, i miliardi di maggiore gettito da oggi al 2025. È una misura che si autofinanzia" ... rendendo facile l'approccio ai servizi di Agenzia dell'Entrate, Inps, PagoPa e degli enti pubblici in ...

Cashback, Castelli: "Consumi in crescita di 23 miliardi". Il Pd: "Rendiamolo più efficace" Nove, invece, i miliardi di maggiore gettito da oggi al 2025. E' una misura che si autofinanzia ' ... rendendo facile l'approccio ai servizi di Agenzia dell'Entrate, Inps, PagoPa e degli enti pubblici ...

Inps, gettito contributivo 2020 in calo ma meglio delle previsioni Corriere dell'Umbria Inps, gettito contributivo 2020 in calo ma meglio delle previsioni ROMA (ITALPRESS) – Il gettito contributivo 2020 dell’Inps, pari a 225,5 miliardi, è in diminuzione di circa 11 miliardi rispetto a quello di 236 miliardi sul consuntivo 2019, in aumento di oltre quatt ...

Cashback, Fdi chiede stop: Senato boccia mozione Contrari alla richiesta del partito di Giorgia Meloni sono stati 114 senatori, a favore 20. Ad astenersi Lega, Forza Italia e Italia Viva ...

Nove, invece, i miliardi di maggioreda oggi al 2025. È una misura che si autofinanzia" ... rendendo facile l'approccio ai servizi di Agenzia dell'Entrate,, PagoPa e degli enti pubblici in ...Nove, invece, i miliardi di maggioreda oggi al 2025. E' una misura che si autofinanzia ' ... rendendo facile l'approccio ai servizi di Agenzia dell'Entrate,, PagoPa e degli enti pubblici ...ROMA (ITALPRESS) – Il gettito contributivo 2020 dell’Inps, pari a 225,5 miliardi, è in diminuzione di circa 11 miliardi rispetto a quello di 236 miliardi sul consuntivo 2019, in aumento di oltre quatt ...Contrari alla richiesta del partito di Giorgia Meloni sono stati 114 senatori, a favore 20. Ad astenersi Lega, Forza Italia e Italia Viva ...