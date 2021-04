Il Roland Garros slitta di una settimana | ma pesta i piedi ai tornei sull' erba

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ormai è ufficiale: ilslitterà di unae si disputerà dal 30 maggio al 13 giugno e non come previsto in origine dal 13 maggio al 6 giugno. Lo spostamento di data era già stato ...

Advertising

giornaleradiofm : Tennis: il Roland Garros posticipato di una settimana: (ANSA-AFP) - PARIGI, 07 APR - Il torneo del Roland-Garros, c… - GiaPettinelli : Tennis: il Roland Garros posticipato di una settimana - Tennis - ANSA - zazoomblog : Tennis rinviato di una settimana il Roland Garros 2021: inizierà il 30 maggio - #Tennis #rinviato #settimana… - Leonardo44447 : @DarioPuppo Sarebbe una notizia magnifica per i vostri canali, la concomitanza fra il Giro e il Roland Garros era pesantuccia. - fachetti3333 : RT @Gazzetta_it: Il # RolandGarros slitta di una settimana, si gioca dal 30 maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Roland Garros

Ormai è ufficiale: ilslitterà di una settimana e si disputerà dal 30 maggio al 13 giugno e non come previsto in origine dal 13 maggio al 6 giugno. Lo spostamento di data era già stato preannunciato dalla ...A lanciarla sono i sempre affidabilissimi colleghi de l 'Equipe : il2021 slitterà di una settimana . L'inizio del torneo (tabellone principale) originariamente previsto per il 23 maggio avrà invece il via domenica 30 maggio . Sarà dunque domenica 13 ...(ANSA-AFP) - PARIGI, 07 APR - Il torneo del Roland-Garros, che doveva disputarsi dal 23 maggio al 6 giugno, è stato posticipato di una settimana. Lo ha rivelato una fonte vicina all'organizzazione, ...Il torneo parigino si disputerà dal 30 maggio al 13 giugno nella speranza di poter accogliere un numero maggiore di spettatori Il torneo del Roland-Garros, che si sarebbe dovuto svolgere dal 23 maggio ...