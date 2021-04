Il Dalai Lama ai buddhisti italiani: «Se continua il riscaldamento globale sarà inutile parlare di religione: non ci sarà più nessuno» – Il video (Di mercoledì 7 aprile 2021) Rapporto tra armonia e scienza, pace religiosa e questione ambientale. Questi i temi affrontati dal Dalai Lama durante una lezione online per l’Unione Buddhista Italiana sulle Quattro Nobili Verità. «In questo mondo in cui c’è grande progresso scientifico e tecnologico ci si preoccupa solo del mondo esterno», ha affermato. «In Occidente non c’è una tradizione che fa riferimento alla scienza della mente, ma ora gli scienziati iniziano a riconoscere l’importanza della pace mentale e della felicità mentale. Per generare una mente pacifica bisogna eliminare le emozioni distruttive che occupano la nostra mente. Nessuna religione parla di questo in modo così profondo come il Buddha dharma». Il capo spirituale del buddhismo ha poi affrontato la necessità di pace tra le fedi nel mondoì: «Solo riflettendo e realizzando la saggezza ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 aprile 2021) Rapporto tra armonia e scienza, pace religiosa e questione ambientale. Questi i temi affrontati daldurante una lezione online per l’Unione Buddhista Italiana sulle Quattro Nobili Verità. «In questo mondo in cui c’è grande progresso scientifico e tecnologico ci si preoccupa solo del mondo esterno», ha affermato. «In Occidente non c’è una tradizione che fa riferimento alla scienza della mente, ma ora gli scienziati iniziano a riconoscere l’importanza della pace mentale e della felicità mentale. Per generare una mente pacifica bisogna eliminare le emozioni distruttive che occupano la nostra mente. Nessunaparla di questo in modo così profondo come il Buddha dharma». Il capo spirituale del buddhismo ha poi affrontato la necessità di pace tra le fedi nel mondoì: «Solo riflettendo e realizzando la saggezza ...

