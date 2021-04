Game of Games – Il gioco loco: anticipazioni, giochi e vip stasera 7 aprile (Di mercoledì 7 aprile 2021) Quali sono i vip protagonisti della seconda puntata di Game of Games – Il gioco loco? Questa è la domanda che in molti si stanno facendo sul web, soprattutto dopo il buon successo avuto nella messa in onda di esordio della scorsa settimana. Game of Games – il gioco loco vuole regalare un momento di leggerezza al pubblico, con 6 puntate che sono state registrate nello scorso mese di dicembre. La Ventura, inoltre, ha deciso che per la versione italiana ci devono essere 6 vip ad affiancare i concorrenti che prenderanno parte al Game show televisivo. Scopriamo insieme quali sono i giochi della seconda puntata e gli ospiti che affiancheranno i partecipanti. Game of Games, ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 7 aprile 2021) Quali sono i vip protagonisti della seconda puntata diofs – Il? Questa è la domanda che in molti si stanno facendo sul web, soprattutto dopo il buon successo avuto nella messa in onda di esordio della scorsa settimana.ofs – ilvuole regalare un momento di leggerezza al pubblico, con 6 puntate che sono state registrate nello scorso mese di dicembre. La Ventura, inoltre, ha deciso che per la versione italiana ci devono essere 6 vip ad affiancare i concorrenti che prenderanno parte alshow televisivo. Scopriamo insieme quali sono idella seconda puntata e gli ospiti che affiancheranno i partecipanti.ofs, ...

Advertising

Raiofficialnews : “Prendete posto, allacciate le cinture di sicurezza perché parte #GameOfGames”. ?? Il nuovo show condotto… - tuttopuntotv : Game of Games – Il gioco loco: anticipazioni, giochi e vip stasera 7 aprile #gameofgames - Paoletta_F : #GameofGames @Simo_Ventura, seconda puntata: da Amaurys Perez ai The Show @supereva_it @RaiDue - iiltoffa : @Zoro__90 Soliti Ignoti finisce alle 21:35. Game of Games inizia alle 21:20. Fai due calcoli, per evitare la sovrapposizione, no? - SMSNEWSOFFICIAL : Mercoledì 7 aprile, in prima serata su Rai2, Simona Ventura conduce il secondo appuntamento con Game of Games – Gio… -