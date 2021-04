Focolai COVID a scuola 2% e 80% personale vaccinato, Fedeli (PD): andare in presenza, recuperare gli apprendimenti e tamponi frequenti. Mozione approvata (Di mercoledì 7 aprile 2021) "Con la Mozione unitaria di maggioranza presentata oggi alla Camera si conferma un principio che per il Pd è sempre stato prioritario: la ripartenza in sicurezza delle scuole di ogni ordine e grado è interesse strategico di tutto il Paese e quindi obiettivo non più rinviabile cui bisogna tendere con decisione mettendo in campo tutte le iniziative necessarie a realizzarlo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 aprile 2021) "Con launitaria di maggioranza presentata oggi alla Camera si conferma un principio che per il Pd è sempre stato prioritario: la ripartenza in sicurezza delle scuole di ogni ordine e grado è interesse strategico di tutto il Paese e quindi obiettivo non più rinviabile cui bisogna tendere con decisione mettendo in campo tutte le iniziative necessarie a realizzarlo". L'articolo .

Advertising

caritas_milano : ??Emergenza COVID al Campo profughi di Lipa Scoppiati diversi focolai a causa delle drammatiche condizioni igienic… - nunziapenelope : RT @StefaniaCarini: (E scopriamolo ancora, per l'ennesima volta) 'Tutti i focolai che hanno coinvolto tre o più persone sono avvenuti in am… - patriziaandreoz : Acquaroli sulla zona arancione: 'Interverremo anche su singoli comuni per evitare nuovi focolai di Covid'… - StefaniaCarini : (E scopriamolo ancora, per l'ennesima volta) 'Tutti i focolai che hanno coinvolto tre o più persone sono avvenuti i… - positanonews : #Copertina #Covid Vico Equense: nuovi focolai tra Sant’Andrea, San Salvatore e Massaquano -