Ex Ilva | Federmanager | dirigenti non sono responsabili per rischi sicurezza

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Labitalia) - Un grave depauperamento della funzionalità degli impianti e, soprattutto, l'assenza di garanzie sulle condizioni didi tutti i lavoratorigli effetti evidenti causati dalla mancanza di nuovi investimenti, dal disimpegno di ArcelorMittal e dalla fibrillante amministrazione della società e dei siti industriali. Questa è la denuncia avanzata da, in rappresentanza del management del Gruppo, dopo l'ennesimo incidente verificatosi ieri all'acciaieria di Taranto. "Il primo effetto di questa situazione - chiarisce Stefano Cuzzilla, presidente- riguarda le garanzie diminime per uno stabilimento cosìoso, che oggi nonassicurate. In tale situazione, esprimiamo solidarietà ai ...

Federmanager : ??Ex-#Ilva, mancano le garanzie minime per la sicurezza degli impianti. La posizione del #management nel nostro comu… -

... comprese le banchine, ma non di più." aveva detto Bucci in un webinar organizzato da Federmanager sul rilancio dell'ex Ilva. E il segretario della Fiom aveva replicato duramente: "Oggi bisogna far ... Non vogliamo che Ilva sia solo storia e tradizione ma anche un pezzo del futuro di questa città'. ... delle aree sia sbagliata perché se andasse in porto un progetto come quello di...