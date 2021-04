ESG, Gaia Rating premia la sostenibilità di A2A (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – A2A è stata riconosciuta come leader di settore, in termini di performance ESG, da Gaia Rating, agenzia di Rating non-finanziario, parte del Gruppo Ethifinance, specializzata nella valutazione delle prestazioni ESG di oltre mille aziende quotate sui mercati europei. A2A ha ottenuto uno score complessivo di 77 punti su 100, distanziando di ben 26 punti la media del settore “Conventional and Renewable Energy Producer”. La valutazione, in costante aumento nell’ultimo triennio, è supportata da ottimi risultati su tutte le dimensioni: Governance (70/100), Social (82/100), Environment (82/100) e External Stakeholders (73/100). “Questo nuovo riconoscimento premia la strada intrapresa da A2A volta a integrare in modo sempre più marcato la sostenibilità all’interno della nostra strategia aziendale ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – A2A è stata riconosciuta come leader di settore, in termini di performance ESG, da, agenzia dinon-finanziario, parte del Gruppo Ethifinance, specializzata nella valutazione delle prestazioni ESG di oltre mille aziende quotate sui mercati europei. A2A ha ottenuto uno score complessivo di 77 punti su 100, distanziando di ben 26 punti la media del settore “Conventional and Renewable Energy Producer”. La valutazione, in costante aumento nell’ultimo triennio, è supportata da ottimi risultati su tutte le dimensioni: Governance (70/100), Social (82/100), Environment (82/100) e External Stakeholders (73/100). “Questo nuovo riconoscimentola strada intrapresa da A2A volta a integrare in modo sempre più marcato laall’interno della nostra strategia aziendale ...

