Erdogan si siede e lascia in piedi Ursula von der Leyen. E’ così che tratta l’Europa… (video) (Di mercoledì 7 aprile 2021) Erdogan lascia senza sedia la presidente Ue Ursula von der Leyen. Ha scatenato polemiche un video dell’incontro avvenuto ieri ad Ankara tra il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ed i leader Ue in cui la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, è rimasta in piedi mentre lo stesso ‘sultano’ e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, sedevano davanti a lei su due poltroncine dorate. “Un momento imbarazzante”, l’ha definito il ‘Washington Post‘. Il video e l’ehm imbarazzato di Ursula von der Leyen Nel video, girato all’interno di una fastosa sala riunioni del complesso presidenziale di Ankara, si vede la von der Leyen ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 aprile 2021)senza sedia la presidente Uevon der. Ha scatenato polemiche undell’incontro avvenuto ieri ad Ankara tra il presidente turco, Recep Tayyip, ed i leader Ue in cui la presidente della Commissione Europea,von der, è rimasta inmentre lo stesso ‘sultano’ e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, sedevano davanti a lei su due poltroncine dorate. “Un momento imbarazzante”, l’ha definito il ‘Washington Post‘. Ile l’ehm imbarazzato divon derNel, girato all’interno di una fastosa sala riunioni del complesso presidenziale di Ankara, si vede la von der...

