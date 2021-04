Denise Pipitone, Rosemary Laboragine la sensitiva afferma: ”è viva e tornerà” (Di mercoledì 7 aprile 2021) La sensitiva Rosemary Laboragine, sul caso di Denise Pipitone, ha dichiarato che la ragazza è viva e un giorno si metterà in contatto con sua madre Piera Maggio. Denise Pipitone è viva: ad affermarlo è Rosemary Laboragine una sensitiva specializzata nei casi di persone scomparse. La donna afferma che anche Angela Celentano, la bimba scomparsa nel 1996 è viva. Ecco i principali casi di cui si è occupata la sensitiva. Denise Pipitone Sulle pagine di Edizioni Damiano, Rosemary Laboragine ha raccontato che Denise Pipitone, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 aprile 2021) La, sul caso di, ha dichiarato che la ragazza èe un giorno si metterà in contatto con sua madre Piera Maggio.: adrlo èunaspecializzata nei casi di persone scomparse. La donnache anche Angela Celentano, la bimba scomparsa nel 1996 è. Ecco i principali casi di cui si è occupata laSulle pagine di Edizioni Damiano,ha raccontato che, ...

Advertising

trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - fanpage : Non è Denise Pipitone. C'è l'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - repubblica : ?? 'Il gruppo sanguigno di Olesya non è quello di Denise Pipitone'. L’avvocato della famiglia alla Tv russa - ioconsigliere : lo show russo è penoso, ha tutte le carte in regola per diventare un format mondiale. #chilhavisto #pipitone #denise - giovannaguddemi : RT @giusmo1: 'Il gruppo sanguigno di Olesya non è quello di Denise Pipitone'. L’avvocato della famiglia parla alla Tv russa -