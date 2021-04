Denise Pipitone, Pomeriggio 5 trasmette parte del programma russo. Olesya viene ipnotizzata (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il giorno della verità su Olesya Rostova è arrivato, in Russia è in onda in questo momento la trasmissione Lasciali Parlare, dove si scoprirà se la giovane è o meno Denise Pipitone, scomparsa a soli 4 anni da Mazara Del Vallo. Della vicenda di Olesya si parla ormai da giorni, il suo nome è stato fatto per la prima volta nell’ultima puntata di Chi l’ha visto? Dove è stato mandato in onda l’appello della giovane a ritrovare la sua famiglia, fatto proprio alla trasmissione russa. Negli ultimi giorni sono state diverse le speculazioni, in attesa della verità sul sangue della giovane russa, Pomeriggio 5 ha rilasciato diverse anticipazioni che lasciano intendere che l’altra famiglia che sarà presente in trasmissione non sarebbe quella di Olesya. Al programma ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il giorno della verità suRostova è arrivato, in Russia è in onda in questo momento la trasmissione Lasciali Parlare, dove si scoprirà se la giovane è o meno, scomparsa a soli 4 anni da Mazara Del Vallo. Della vicenda disi parla ormai da giorni, il suo nome è stato fatto per la prima volta nell’ultima puntata di Chi l’ha visto? Dove è stato mandato in onda l’appello della giovane a ritrovare la sua famiglia, fatto proprio alla trasmissione russa. Negli ultimi giorni sono state diverse le speculazioni, in attesa della verità sul sangue della giovane russa,5 ha rilasciato diverse anticipazioni che lasciano intendere che l’altra famiglia che sarà presente in trasmissione non sarebbe quella di. Al...

