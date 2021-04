Crisanti | “Il vaccino Astrazeneca è sicuro Trombosi? Volare in aereo è 100 volte più rischioso”

(Di mercoledì 7 aprile 2021): “100più” “Penso chesia un, anzi tra i più sicuri. Su 35 milioni di persone immunizzate abbiamo una sessantina di casi di reazioni avverse, di cui forse dieci con decessi”. Il professore ordinario di microbiologia dell’Università di Padova Andreacommenta così i collegamenti tra casi die ilanti Covid. Nel giorno in cui si attendono ancora una volta notizie dall’Ema, che potrebbe stabilire limitazioni per il farmaco. “È unche ha una complicazione grave ogni 2 milioni e mezzo di casi, difficilmente ...

Advertising

SkyTG24 : ? 'AstraZeneca è un vaccino tra i più sicuri al mondo' ? 'Se avessimo vaccinato le persone giuste avremmo meno dece… - repubblica : Crisanti: 'AstraZeneca vaccino sicuro. Più pericoloso prendere l'aereo' - SkyTG24 : Covid, Crisanti a Sky TG24: 'AstraZeneca vaccino tra i più sicuri al mondo' - SplendorSolis00 : RT @ilGatt0Pardo: #AstraZeneca, Crisanti: 'Trombosi? Aereo 100 volte più rischioso' Va bene, d’accordo: ma se posso scegliere fra un vaccin… - SensoDiNausea : RT @ilGatt0Pardo: #AstraZeneca, Crisanti: 'Trombosi? Aereo 100 volte più rischioso' Va bene, d’accordo: ma se posso scegliere fra un vaccin… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti vaccino

L'importanza delapprofondimentoa Sky TG24: "AstraZenecatra i più sicuri". VIDEO A commentare la situazione, in un'intervista concessa all'agenzia Agi, è stato Nicola ...È unche ha una complicazione grave ogni 2 milioni e mezzo di casi, difficilmente si raggiungono livelli di sicurezza come questo'. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24 Andrea, ...Il professore ordinario di microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti commenta così i collegamenti tra casi di trombosi e il vaccino anti Covid AstraZeneca. Nel giorno in cui si attendono ...VENEZIA. "Prendere un aereo ha un rischio di trombosi superiore rispetto che fare il vaccino Astrazeneca contro l'infezione da Sars-Cov-2 e gli Stati che ne hanno bloccato la somministrazione lo hanno ...