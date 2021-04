(Di mercoledì 7 aprile 2021) "Sicuramente le prenotazioni per chi è nato nel 1966 potranno avvenire dai primi giorni del prossimo mese, mentre per la classe successiva ci vorrà un po' di più e probabilmente è una classe quella ...

Advertising

repubblica : Covid sui mezzi pubblici, 28 casi nel Lazio. Blitz dei Nas: 'Virus su maniglie, poggiatesta e nelle sale d'attesa' - Corriere : ?? Il presidente della Regione conferma un crollo dei contagi dopo il vaccino: «Tra gli operatori sono scesi dal 6,9… - ZTL29492447 : RT @OrtigiaP: Covid, il Tar dà ragione a #Szumski: sospeso il protocollo ministeriale, ok alla cura domiciliare precoce Covid, Il Tar del L… - AnsaRomaLazio : Covid: Lazio, 40enni potrebbero vaccinarsi in farmacia. Assessore, ci sono le condizioni, dipende dalle dosi #ANSA - infoitsport : La Lazio ha violato i protocolli Covid e va condannata: le motivazioni della sentenza -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità del, Alessio D'Amato, intervenuto a Rai Radio2 nel programma di Tommaso Labate e Massimo Cervelli 'Non è un paese per giovani'. "Johnson & Johnson, ...Dopo circa un anno dalla chiusura per la pandemiadei centri anziani della Capitale, nel popolare quartiere Marconi , la struttura denominata "...Presidente e Responsabile deldel Movimento ...L’Asl è tra le 13 strutture identificate dal Lazio. Il dg: “La situazione di emergenza creatasi ... delle ospedalizzazioni e dell’intensità delle cure a causa del COVID-19. Ciò ha determinato la ...Si è rivelato un flop lo screening di massa per la ricerca del Coronavirus dedicato alla popolazione scolastica di Latina. Ieri, alla vigilia della ripresa parziale delle ...