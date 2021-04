Conegliano-Scandicci oggi: orario, tv, programma, streaming gara-1 semifinale scudetto (Di mercoledì 7 aprile 2021) oggi mercoledì 7 aprile (ore 18.00) si gioca Conegliano-Scandicci, gara-1 della semifinale scudetto di volley femminile. Si tratta di una serie al meglio delle tre partite: chi ne vince due accede all’atto conclusivo per il tricolore. Sarà dunque importante iniziare col piede giusto, onde evitare di essere costrette a una rimonta durissima. Conegliano partirà sicuramente con tutti i favori del pronostico: le Pantere sono imbattute in stagione e la rosa delle corazzata veneta sembra avere decisamente una marcia in più. Le ragazze di coach Daniele Santarelli, che hanno infilato 38 vittorie consecutive nella corrente stagioni agonistiche, sono già qualificate alla Finale di Champions League e hanno alzato al cielo Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Il faro è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021)mercoledì 7 aprile (ore 18.00) si gioca-1 delladi volley femminile. Si tratta di una serie al meglio delle tre partite: chi ne vince due accede all’atto conclusivo per il tricolore. Sarà dunque importante iniziare col piede giusto, onde evitare di essere costrette a una rimonta durissima.partirà sicuramente con tutti i favori del pronostico: le Pantere sono imbattute in stagione e la rosa delle corazzata veneta sembra avere decisamente una marcia in più. Le ragazze di coach Daniele Santarelli, che hanno infilato 38 vittorie consecutive nella corrente stagioni agonistiche, sono già qualificate alla Finale di Champions League e hanno alzato al cielo Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Il faro è ...

