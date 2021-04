Cgil-Cisl-Uil: incontro con Valeriani su emergenza rifiuti (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma – “Si e’ tenuto stamattina il tavolo di confronto tra l’assessore ai rifiuti della Regione Lazio Massimiliano Valeriani, Cgil, Cisl e Uil e le rispettive categorie di settore per discutere dei contenuti della ordinanza emanata lo scorso 1 aprile dalla Regione Lazio per scongiurare l’ennesima emergenza rifiuti”. Cosi’, in una nota, le organizzazioni sindacali. “La crisi- continua la nota- e’ aggravata dall’inchiesta giudiziaria scoppiata nelle scorse settimane che mette in evidenza le carenze impiantistiche di tutte le province e in particolare la fragilita’ della gestione dei rifiuti della Capitale e nella Provincia di Latina.” “Tutte le province soffrono per una mancanza di impianti che non permette una chiusura virtuosa del ciclo dei rifiuti e ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma – “Si e’ tenuto stamattina il tavolo di confronto tra l’assessore aidella Regione Lazio Massimilianoe Uil e le rispettive categorie di settore per discutere dei contenuti della ordinanza emanata lo scorso 1 aprile dalla Regione Lazio per scongiurare l’ennesima”. Cosi’, in una nota, le organizzazioni sindacali. “La crisi- continua la nota- e’ aggravata dall’inchiesta giudiziaria scoppiata nelle scorse settimane che mette in evidenza le carenze impiantistiche di tutte le province e in particolare la fragilita’ della gestione deidella Capitale e nella Provincia di Latina.” “Tutte le province soffrono per una mancanza di impianti che non permette una chiusura virtuosa del ciclo deie ...

SenatoStampa : #DecretoSostegni. In Commissioni riunite Bilancio e Finanze, audizioni @comuni_anci, @regioni_it, @ProvinceItalia,… - GruppoIeC : Vaccini e sanità. Cgil, Cisl e Uil: In provincia di Cosenza continuano a non essere un diritto per tutti -… - FilcaCislSicili : RT @dancapaolo: Feneal Uil Fillea Cgil Filca Cisl Nazionali e territoriali di Agrigento concordano le strategie comuni di adottare per salv… - filcacislpatp : RT @dancapaolo: Feneal Uil Fillea Cgil Filca Cisl Nazionali e territoriali di Agrigento concordano le strategie comuni di adottare per salv… - frankydanese : RT @dancapaolo: Feneal Uil Fillea Cgil Filca Cisl Nazionali e territoriali di Agrigento concordano le strategie comuni di adottare per salv… -

Ultime Notizie dalla rete : Cgil Cisl Banche, ABI firma protocollo per somministrazione vaccini nei luoghi di lavoro Nel settore bancario tale percorso è stato favorito e sostenuto dalla preventiva condivisione tra ABI, Fabi, First - Cisl, Fisac - Cgil, Uilca, Unisin, del Verbale di riunione del 17 marzo 2021, in ...

I sindacati scrivono a Orlando: 'Chiudere i negozi la domenica' In una lettera, indirizzata per conoscenza anche al governatore Nello Musumeci, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil chiedono a Orlando 'misure ancor più restrittive che prevedano la chiusura ...

Scuola, i sindacati accusano Emiliano: “In Puglia si delega ancora la salute ai genitori, Governo intervenga” "Si delega ancora la salute ai genitori. Il Governo nazionale intervenga o sarà mobilitazione". E' quanto dichiarato in una nota dai sindacati pugliesi ...

Banche, ABI firma protocollo per somministrazione vaccini nei luoghi di lavoro ABI ha preso parte al confronto promosso dal Governo che si è concluso con la firma del "Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari ...

Nel settore bancario tale percorso è stato favorito e sostenuto dalla preventiva condivisione tra ABI, Fabi, First -, Fisac -, Uilca, Unisin, del Verbale di riunione del 17 marzo 2021, in ...In una lettera, indirizzata per conoscenza anche al governatore Nello Musumeci, Filcams, Fisascate Uiltucs Uil chiedono a Orlando 'misure ancor più restrittive che prevedano la chiusura ..."Si delega ancora la salute ai genitori. Il Governo nazionale intervenga o sarà mobilitazione". E' quanto dichiarato in una nota dai sindacati pugliesi ...ABI ha preso parte al confronto promosso dal Governo che si è concluso con la firma del "Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari ...