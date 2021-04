Celli | su Ztl Raggi non rispetta istituzioni

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma – “Sindaca e Giunta nonno la volonta’ dell’Aula. Oggi i varchi ZTL sono di nuovo chiusi, nonostante il voto in Aula di ieri che ha chiesto di prorogare la loro apertura fino al 30 aprile.” “Non vieneto il parere della maggioranza dei consiglieri, votati dai cittadini, che hanno un potere di indirizzo e controllo dell’attivita’ dell’esecutivo.” “Purtroppo Roma e’ ostaggio di una Giunta e una Sindaca sempre piu’ chiusi nel loro fortino, che nonno lee dimostrano di non ascoltare i bisogni della citta’, delle categorie produttive e dei romani”. Cosi’ la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica RTR, Svetlana