Botte in piazza e due agenti feriti. "Noi imprenditori, non delinquenti" (Di mercoledì 7 aprile 2021) Massimo Malpica Alta tensione davanti a Montecitorio tra polizia e ristoratori esasperati, 7 persone identificate. Lo chef Vissani: "Sottovalutata la disperazione". Proteste in tutta Italia, da Milano alla Campania Proteste in tutta Italia contro divieti e restrizioni del governo per contenere il Coronavirus. Fulcro della contestazione piazza Montecitorio, dove le proteste dei ristoratori contro la prolungata chiusura al grido di «libertà» e «buffoni» e con la presenza di esponenti di Italexit e Casapound, oltre che di Vittorio Sgarbi, contrario alle chiusure - è sfociata in tafferugli, con cariche della polizia, lanci di fumogeni, due poliziotti feriti leggermente (a cui ha espresso solidarietà il ministro Mara Carfagna) e sette manifestanti fermati. Resta quel grido urlato ai megafoni «siamo imprenditori, non ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Massimo Malpica Alta tensione davanti a Montecitorio tra polizia e ristoratori esasperati, 7 persone identificate. Lo chef Vissani: "Sottovalutata la disperazione". Proteste in tutta Italia, da Milano alla Campania Proteste in tutta Italia contro divieti e restrizioni del governo per contenere il Coronavirus. Fulcro della contestazioneMontecitorio, dove le proteste dei ristoratori contro la prolungata chiusura al grido di «libertà» e «buffoni» e con la presenza di esponenti di Italexit e Casapound, oltre che di Vittorio Sgarbi, contrario alle chiusure - è sfociata in tafferugli, con cariche della polizia, lanci di fumogeni, due poliziottileggermente (a cui ha espresso solidarietà il ministro Mara Carfagna) e sette manifestanti fermati. Resta quel grido urlato ai megafoni «siamo, non ...

Advertising

brisiu65 : Tutta la mia solidarietà e simpatia per le manifestazioni di ieri, ma se non vedo almeno 2 bar e 1 ristorante apert… - PicchioRocca : RT @ClitoRider: Se ho capito bene Ristoratori e Ambulanti sono scesi in piazza a manifestare e prendere botte. I 'palestristi' non pervenu… - ClitoRider : Se ho capito bene Ristoratori e Ambulanti sono scesi in piazza a manifestare e prendere botte. I 'palestristi' non… - GinaDi15 : @ladyonorato Siete nel governo che le ha varate. Adesso poche balle... è facile parlare sulle spalle di gente che v… - CorriereUmbria : Roma, scontri in piazza Montecitorio: video e foto al vaglio della polizia #roma #montecitorio #covid #polizia… -